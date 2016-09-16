Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi Bağırtepe mevkiinde bulunan noktaya nöbet değişimi için giden güvenlik güçlerine ait aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önce döşenmiş el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada araçta bulunan 2 korucu ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar Pülümür'deki hastanede tedavi altına alınırken, bölgede PKK'lılara yönelik operasyon başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi Bağırtepe mevkiinde bulunan noktaya nöbet değişimi için giden güvenlik güçlerine ait aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önce döşenmiş el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada araçta bulunan 2 korucu ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar Pülümür'deki hastanede tedavi altına alınırken, bölgede PKK'lılara yönelik operasyon başlatıldı.
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