  1. Demirtaş ve HDP yeni provokasyon peşinde!
  2. Yol kesen PKK'lılar bir korucuyu şehit etti

'de EYP'li : 3 yaralı

Tuncelide EYPli saldırı: 3 yaralı
'nin ilçesinde 'lılar tarafından el yapımı patlayıcı ile düzenlenen da 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi Bağırtepe mevkiinde bulunan noktaya nöbet değişimi için giden güvenlik güçlerine ait aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önce döşenmiş el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada araçta bulunan 2 korucu ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar Pülümür'deki hastanede tedavi altına alınırken, bölgede PKK'lılara yönelik operasyon başlatıldı.
Etiketler: , , ,
  • 16 Eylül 2016, Cuma 19:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar