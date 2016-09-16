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, lerini yerle bir etti!

Koalisyon güçleri tarafından 'de Kunaytirah, Tatimus, Cakka ve Baragidah bölgelerinde tespit edilen unsurlarına yönelik toplam 4 harekâtı icra edildi, 5 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

TSK, DEAŞ hedeflerini yerle bir etti!
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan bilgilendirmede, Azaz-Rai bölgeleri arasında muhalif unsurlardan oluşan 4 Özel Görev Kuvvet grubunun keşif, gözetleme ve ikmal faaliyetlerinin tamamlanması sonrasında saat 14.00'de kontrol edilen bölgeden güney yönünde ileri harekâta başladığı ve saat 18.00 itibariyle harekâtın devam ettiği bildirildi. Rai-Cerablus bölgeleri arasında halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edildi. Tatimus bölgesinde meydana gelen EYP patlaması sonucunda 5 muhalif şehit olurken, 6 muhalif yaralandı. Ayrıca, Azaz-Rai arasındaki bölgede icra edilen harekâta koalisyon kapsamında ABD Özel Kuvvetleri destek verdi.

Harekata ilişkin 'dan verilen bilgiye göre, ateş destek vasıtaları tarafından tespit edilen 26 hedefine 72 adet Fırtına mermisi atıldı. Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından hava harekâtı icra edilmezken, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirildi. Koalisyon güçleri tarafından Kunaytirah, Tatimus, Cakka ve Baragidah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına toplam 4 hava harekâtı icra edildi. 5 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilirken, 5 bina ile 1 havan mevzii edildi.

sınır hattında hava muhalefeti nedeniyle İHA ile keşif gözetleme faaliyeti icra edilemedi. AFAD ve Kızılay'a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülüyor.
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 20:24
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