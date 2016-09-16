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hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu , İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Tarık Akan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden , akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Tarık Akan, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşama veda etti.

Açıklamada, "Nazım Hikmet sevdasını, Nazım Hikmet Vakfı'nın kuruluşundan bugüne yönetim kurulunun her dönem en aktif üyesi olarak gösteren sevgili arkadaşımız Tarık Akan, 16 Eylül 2016 Cuma sabahı aramızdan ayrılmıştır. Işıklı anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Halkımızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

TARIK AKAN KİMDİR?
13 Aralık 1949'da dünyaya gelen Tarık Akan (Tahsin Tarık Üregil), 1970 yılında katıldığı bir oyunculuk yarışmasında birinci oldu. 1971 yılında ilk sinema filmi Emine ile oyunculuk kariyeri başlayan Akan, kısa sürede Yeşilçam'ın en popüler isimlerinden biri haline geldi.

Daha sonra 1972 yılında oynadığı film Suçlu ile 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alır. 1973 yılında Yeşilçam'ın en iyi duygusal filmlerinden birisi olarak bilinen Canım Kardeşim(1973) adlı filmde Halit Akçatepe ile başrol oynar. 1974 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı (1975) adlı filmde Damat Ferit adlı karakteri canlandırır, film 1975 yılında vizyona girer ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birisi olur ve bir klasik haline gelir. Ardından Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı(1976) adlı, serinin ikinci filminde rol alır. Film Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı filmi olmuştur ve serinin gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan filmi olur. Gülşen Bubikoğlu ile oynadığı her filmde büyük başarı elde eden Akan'ın, 1975 yılında Bubikoğlu ile birlikte oynadıkları Ah Nerede adlı romantik-komedi filmi ile büyük başarı elde eder. Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında yedi ödül alan tek erkek oyuncudur.
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 09:28
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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EGEMEN EGEMEN

MİLLETİNE,MİLLETİNİN BAŞA GETİRDİKLERİNE DÜŞMANDIN..NE OLDU..BAK ÖLDÜN. DEĞERMİ DEMOKRATİK GÖRÜNÜP KİN KUSMAK..ALLAH ADALETİYLE HÜKMETSİN

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evet24
hayır11
cevapla 16.09.2016 10:28
ali 0423664331 ali 0423664331

sevdigim bir sanat ci idi fakat siyasete cok bulasip kendini bitirdi

Aynı Görüşte misiniz?
evet21
hayır11
cevapla 16.09.2016 10:25
FatihSultan23 FatihSultan23

Bir Gezici gitti, yaptıkları işledikleri kötülüklerden Allah afettsin diyecem, ama

Aynı Görüşte misiniz?
evet20
hayır13
cevapla 16.09.2016 10:22
yazdım ben yazdım ben

çok üzüldüm................

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evet7
hayır12
cevapla 16.09.2016 09:31
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