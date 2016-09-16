  1. John Bass Artvin ziyaretini itiraf etti!
  2. İçimizdeki vekil lobi

Taklacı güvercin soru önergesi

Taklacı güvercin soru önergesi
CHP Niğde milletvekili , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e ilginç bir soru önergesi yöneltti. Gürer soru önergesinde, "Ülke genelinde kaç güvercin ve kuş derneği var. Taklacı güvercin olarak tanımlanan kaç güvercin sahiplidir?" dedi. Bu önerge herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Bakanlık ise vekile "Herhangi bir kayıt yok" diye cevap verdi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar