Şehit ailelerine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan 5 kahramanın ailelerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sırasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şehit düşen Mustafa Kaymakçı (37) ve Salih Alışkan'ın (47) ailelerini ziyaret etti. Erdoğan çifti daha sonra Çengelköy'de şehit düşen Gökhan Esen ve Burak Cantürk'ün ailelerine gitti. Cumhurbaşkanı, son olarak Yenişafak Gazetesi Muhabiri Mustafa Cambaz'ın (53) ailesi ile bir araya geldi. Erdoğan, duaların okunduğu ziyaretlerde acılı ailelere bir kez daha başsağlığı diledi. Erdoğan, ziyaretler sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı.