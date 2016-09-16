Şehide vefa

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde geçen Ocak ayında Türkiye'nin yüreğine ateş düştü. JandarmaUzman Çavuş Nuh Özdemir şehit düştü. Acı haberin üstüne bir de ailesinin Ordu'nun Akkuş İlçesi'ne bağlı Salman Mahallesi'ndeki derme çatma, dışı sıvasız tek katlı tuğlalı baba evinin fotoğrafları yürekleri sızlattı. Sosyal medyanın da desteği ile duruma kayıtsız kalkmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi şehidimiz ailesi için yeni ev yapımı için çalışma başlattı. Şehidin babası Mehmet, annesi Esme ve kardeşi Erol Özdemir'e gösterilen ev projesinin seçilmesinden sonra belediye tarafından 6 ay önce yeni evin temeli atıldı. Mevcut evin yanında yapımı süren 3 katlı ev inşaatının yüzde 90'ı tamamlanırken, inşaatın1.5 ayda bitirileceği açıklandı.
BABASINDAN TEŞEKKÜR
Şehit babası Mehmet Özdemir, eşi ve oğluyla birlikte kaldığı evde halen yaşamını sürdürürken, bir an önce yeni evlerine kavuşmayı bekliyor. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ve BüyükşehirBelediye Başkanı Enver Yılmaz'a teşekkür eden Özdemir, "Allah razı olsun devletimiz evimizi yapıyor. Evimizin yapımı bitince oraya taşınacağız, bu kışı orada geçireceğiz. Şehit oğlumun hatıralarıyla dolu mevcut evimizi yıkmayacağım. Oğlumun hatıralarını orada yaşatacağım" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise şunları söyledi: Şu ana kadar Ordulu 2 şehit ailesine 2 sıfır daire verdik. 3 şehit ailesi için de inşaat halinde 3 ev bulunuyor. Şehidimiz Nuh Özdemir'in ailesine verdiğimiz sözünü tutuyoruz. İnşallah1.5 ay içinde, 3 katlı evitamamen dayalı döşeliolmak kaydıyla, şehidimizinailesine teslim edeceğiz.
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