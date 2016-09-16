Özünüz batsın!

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, terör örgütü PKK'yı destekleyen belediyelere kayyum atanmasıyla paniğe kapıldı. Terör örgütünün kaynaksız kalacağını anladı. Ve savaş çığırtkanlığına kalkıştı. Daha önce kazdıkları hendeklerde kalan PKK'lılara yine hendek kazın, kendi öz savunmanızı oluşturun çağrısı yaptı. İzmir'de partililerle bir araya gelen Kürkçü, kayyumları protesto etmek için oturma eylemi başlattı. Burada yaptığı hain açıklamada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajlarını hatırlattı. "Öz savunmaya hem önem vermek hem de ciddiyetle yerine getirmek çok önemlidir. Çünkü bizleri savunacak bir kamu güvenliği mekanizması yoktur. Sayın Öcalan'ın da belirttiği gibi kendi öz savunmamızı oluşturmalıyız" açıklamasını yaptı. Asıl direnişin bundan sonra başlayacağı yönünde tehditler yağdırdı.