Özünüz batsın!

HDP İzmir MilletvekiliErtuğrul Kürkçü, terör örgütüPKK'yı destekleyen belediyelerekayyum atanmasıyla paniğekapıldı. Terör örgütününkaynaksız kalacağını anladı.Ve savaş çığırtkanlığına kalkıştı.Daha önce kazdıkları hendeklerdekalan PKK'lılara yine hendekkazın, kendi öz savunmanızıoluşturun çağrısı yaptı. İzmir'departililerle bir araya gelen Kürkçü,kayyumları protesto etmek içinoturma eylemi başlattı. Buradayaptığı hain açıklamada, terörörgütü PKK'nın elebaşı AbdullahÖcalan'ın mesajlarını hatırlattı."Öz savunmaya hem önemvermek hem de ciddiyetleyerine getirmek çok önemlidir.Çünkü bizleri savunacak birkamu güvenliği mekanizmasıyoktur. Sayın Öcalan'ında belirttiği gibi kendi özsavunmamızı oluşturmalıyız"açıklamasını yaptı. Asıl direnişinbundan sonra başlayacağıyönünde tehditler yağdırdı.
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hic farketmez.uşaklıgını yaptıgınız ülkelerle gelin.onlarda yetmez.bütün dünyayı alın gelin ! biz bize yeteriz.bu dünyayıda başınıza dar ederiz.!
BUNLARIN ÖNÜNE ARKASINA SAĞINA SOLUNA birer şey konulmalı. bunlar bu ülkede yaşamamalılar.
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