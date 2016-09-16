Okumanın yaşı yoktur

İstanbul'da yaşayan Havva Şeker'in(57) ailesi Yugoslavya'dan 1958'te İstanbul'agöç etti. 1959'da da Havva Şeker dünyaya gözleriniaçtı. Annesini henüz 5 yaşındayken kaybetti.Teyzeleri tarafından büyütüldü. İlk ve ortaokuluFatih'te bitirdi. Daha sonra eğitimi yarımkaldı. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen RamazanŞeker'le tanıştı. İkili 1981 yılında evlendi. Birikız 2 çocuğu oldu. Evlatları üniveristeye İstanbul'agelince o da 22 yıl sonra doğduğu yeredöndü. Burada önce liseyi dışarıdan bitirdi.İngilizce öğrendi. Üniversite sınavına girip AnadoluÜniversitesi Felsefe Bölümü'nü kazandı.
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