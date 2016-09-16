  1. Hatice Döner!
  2. Türkleri tanıdı Müslüman oldu

Okumanın yaşı yoktur

Okumanın yaşı yoktur
İstanbul'da yaşayan Havva Şeker'in (57) ailesi Yugoslavya'dan 1958'te İstanbul'a göç etti. 1959'da da dünyaya gözlerini açtı. Annesini henüz 5 yaşındayken kaybetti. Teyzeleri tarafından büyütüldü. İlk ve ortaokulu Fatih'te bitirdi. Daha sonra eğitimi yarım kaldı. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen Ramazan Şeker'le tanıştı. İkili 1981 yılında evlendi. Biri kız 2 çocuğu oldu. Evlatları üniveristeye İstanbul'a gelince o da 22 yıl sonra doğduğu yere döndü. Burada önce liseyi dışarıdan bitirdi. İngilizce öğrendi. Üniversite sınavına girip Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kazandı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar