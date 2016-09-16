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Köylüler söylemişti işte kanıt

Köylüler söylemişti işte kanıt
Çanakkale'de yaban hayvanları fotokapanlarla izlendi. 40 adet fotokapan ile Yenice, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde belirlenen noktalara yerleştirildi. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmayla yaban domuzu, ayı, çakal, kurt, tavşan ve karaca gibi hayvanların fotoğrafları çekildi. Lapseki'de ise bozayı türlerinin varlığı ilk kez belgelendi. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ramazan Angur, "Köylüler boz ve kurtları gördüklerini söylüyor. Görüntülerde de bu söylem kanıtlandı" diye konuştu.
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