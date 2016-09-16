Köylüler söylemişti işte kanıt

Çanakkale'de yaban hayvanları fotokapanlarla izlendi. 40 adet fotokapan Çanakkale ile Yenice, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde belirlenen noktalara yerleştirildi. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmayla yaban domuzu, ayı, çakal,kurt, tavşan ve karaca gibi hayvanların fotoğrafları çekildi. Lapseki'de isebozayı türlerinin varlığı ilkkez belgelendi. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ramazan Angur, "Köylüler bozayı ve kurtları gördüklerini söylüyor. Görüntülerde de bu söylem kanıtlandı" diye konuştu.
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