Kocasının ciğer paresi

İzmirli mobilyacı Aydın Paksoy, 1995 yılında Azerbaycan'a işçi olarak gitti. Yıllarca İzmir- Bakü arasında gitti geldi. Yıllar sonra tanıştığı Könül ile 4 yıl önce evlendi. Bebek bekleyen çift, Bakü'de yaşamını sürdürürken, İzmir'e gitti. Ancak, yapılan tetkiklerde Azeri annede Hepatit B saptandı. Karaciğerini yormaması istendi. Rahat bir hamilelik geçiren Paksoy, doğumuna birkaç gün kala bebeğinin hareket etmediğini fark etti. Hastaneye başvurdu. Bebeğin anne karnında öldüğü saptandı, genç kadın doğuma alındı.



MUTLULUK POZU VERDİLER

Evlatlarını kucaklarına alamadan kaybetmenin acısını yaşayan çift Bakü'ye dönmeden önce bir gastroenteroloji profesörüne başvurdu. Paksoy, doktorun önerdiği tahlilleri Bakü'de yaptırmayı planlarken sürpriz hamilelik oldu. Ve tahlilleri yaptırmadı. Bakü'de her ay kontrole giden kadın erken doğum yaptı, hamileliğinin 8'inci ayında 4 Kasım 2015 günü kızı 'Nihan'ı dünyaya getirdi. Ancak Azeri kadın, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayamadan hamilelik sürecinde iyice kötüleşen karaciğeri yüzünden hastanelik oldu. Hem İzmir, hem de Bakü'deki doktorların yeniden hamile kalması halinde hızla nakil sürecine gireceğini söylediği Könül Paksoy'un, ayakları şişmeye başladı ve diş kanamaları arttı. Ülkesinde nakil için en az 150 bin lira gerektiği söylenince genç kadını iyice çaresiz kaldı. Genç annenin imdadına Türk eşi ve onun kayıtlı olduğu SGK sistemi yetişti. Paksoy çifti yine İzmir'e giderek hastaneye başvurdu. Eşi Aydın Paksoy uygun verici olunca 19 Temmuz 2016 tarihinde nakil gerçekleşti. Paksoy çifti başarılı geçen operasyon sonrası hızla iyileşme sürecine girdi. Küçük kızlarıyla bir araya gelen aile mutluluk pozu verdi.



BÜYÜK ŞANS YAŞADIK

Eşinin şanslı olduğunu belirten Aydın Paksoy, "İzmir'e eşimin annesi de geldi ama verici olamadı. Türk vatandaşı olmadığı için kadavra şansı yoktu. Benim uygun verici çıkmam büyük şans. Çok mutluyum, eşimin hayatı kurtuldu, minik kızım da annesiz kalmadı" dedi.



