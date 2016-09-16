  1. İstanbul'da 5 polis hakkında soruşturma
  2. Başbakan Yıldırım: En ufak bir geri adım yok

'ten ham ı tekrar başladı

-Yumurtalık Boru Hattı ile yapılan petrol sevkıyatı tekrar başladı

Kerkükten petrol sevkiyatı tekrar başladı

Irak'ın kentinden Ceyhan'a, Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı ile yapılan petrol sevkıyatının, 48 saat aradan sonra tekrar başladığı belirtildi.

Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Necat Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'teki Habbaz petrol kuyularından birinde meydana gelen teknik arızadan dolayı petrol ı iki gün boyunca durduruldu. Teknik arızanın giderilmesinin ardından öğleden sonra ham petrolün pompalanması işlemi tekrar başladı." dedi.

Söz konusu boru hattından şu anda günlük 50 bin varil ham petrol ihraç edildiğini belirten Hüseyin, "Hedefimiz, Kerkük'ten Ceyhan'a günlük 100 bin varil ham petrol ihraç edilmesidir ancak bu performansın yakalanması için biraz zamana ihtiyaç var." diye konuştu.

Kerkük kentinden çıkarılıp, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden boru hatlarıyla Ceyhan Limanı'na pompalanan ham petrolün sevkıyatı, teknik arıza nedeniyle 2 iki gün önce durdurulmuştu.
Etiketler: , ,
  • 16 Eylül 2016, Cuma 22:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar