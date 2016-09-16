Jaws Boğazı

Filmlere konu olan katil balık Jaws, İstanbullu tatilcileri korkuttu. Alp Baranok isimli bir sosyal medya kullanıcısı iddiaya göre tekne turu yaparken beyaz dev bir köpek balığı görüntüledi. Baranok'un2. Köprü civarında "Yoksabüyük beyaz yenidenİstanbul'da mı" başlığıylapaylaştığı görüntüler, sosyalmedyada büyük yankıuyandırdı.
BÜYÜK KORKU YAŞATTI Köpek balığının İstanbulBoğazı'nda yayılan kurbankanlarına gelebileceğiyönünde yorumlar yapıldı.Söz konusu videoyu izleyen'Büyük Beyaz Bilmece'kitabını yazan HakanKabasakal, görüntüler için"Kesin büyük beyaz demeyeyetecek kadar net kanıt yokortada. Ben bu hayvanınkitabını yazdım. Ama bugörüntüye dayanarak şüpheli%100 Büyük Beyaz'dır demeyedilim varmıyor. Ayrıca videodakibalığın yüzmesinde adınıkoyamadığım bir tuhaflık var.Keşke gerçekten o olsaydı.Emin olun hiçbiriniz benimkadar sevinemezsiniz" ifadelerinikullandı. Kabasakal, söz konusuköpek balığının en önemliözelliğini ise şöyle anlattı:"Avına alttan yaklaşaraköldürücü vuruşlar yapıyor veölmesini bekledikten sonrada çiğnemeden yutuyor."
Tekneye yaklaşan köpek balığı objektiflere böyle takıldı. Katil balığın hareketleri teknedekileri tedirgin etti.
Sosyal medyada gündem oldu:
* Boğaz'da yüzenler dikkat etsin.
* Valla yakalarsa, yutarak yer!
* Şakası yok bu hayvanın...
* Kavurma kokusunu almış sanki...
* Kurban Bayramı'nda az daha kendisi kurban olacakmış!
* Yıllarca filminden tırsmıştım, şimdi daha çok korkuyorum...
kalan karakter 1000
karadekilerin...korkup Ankarya gitmesine gerek yok...baliklar karaya cikanaz...cikincada asla denize dönemez.
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