İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, DAEŞ'in kentte eylem hazırlığı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, eylemler için örgüt üyelerine patlayıcı madde ve mühimmat temin ettiği öne sürülen Suriyeli Azzov K'nın Küçükçekmece'deki bir lokalde saklandığı belirlendi.

Buraya operasyon düzenleyen polis, Azzov K. ile 23 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 9'unun örgütte sorumlu düzeyde olduğu 15'inin ise çatışma bölgelerine gidebilmek için ülkelerinden Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Lokal olarak görünen mekanın örgüt üyelerinin toplanma noktası olarak kullanıldığı ve bu sebeple içeriye ranza ve yataklar konulduğu tespit edildi.

Adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.