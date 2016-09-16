İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKKKCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan DGİ (Devrimci Gençlik İnisiyatifi) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 15 Ağustos'ta bir operasyon düzenlendi. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, 9 Eylül'de adli makamlara sevk edildi. Adli makamlardaki ifade işlemlerinin ardından 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKKKCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan DGİ (Devrimci Gençlik İnisiyatifi) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 15 Ağustos'ta bir operasyon düzenlendi. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, 9 Eylül'de adli makamlara sevk edildi. Adli makamlardaki ifade işlemlerinin ardından 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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