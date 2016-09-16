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ve 'nın si 19 Eylül'de başlayacak

Kış tarifesi 19 Eylülde başlayacak

ve , 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren dönemi sefer saatlerinin geçerli olacağını duyurdu.

İETT'nin sosyal medya platformundan yapılan duyuruda, güncel sefer saatlerinin yarından itibaren "www.iett.istanbul" adresinden ve uygulamasından öğrenebileceği belirtildi.

Şehir Hatları da sosyal medya platformundan 19 Eylül'den itibaren seferlerinde kış si uygulamasının başlayacağını bildirdi.
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 20:43
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