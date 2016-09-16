İETT ve Şehir Hatları, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerinin geçerli olacağını duyurdu.

İETT'nin sosyal medya platformundan yapılan duyuruda, güncel sefer saatlerinin yarından itibaren "www.iett.istanbul" adresinden ve MOBİETT uygulamasından öğrenebileceği belirtildi.

Şehir Hatları da sosyal medya platformundan 19 Eylül'den itibaren seferlerinde kış tarifesi uygulamasının başlayacağını bildirdi.