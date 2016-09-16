İçimizdeki vekil lobi

HDP'li vekil Garo Paylan, Ermeniler'in ABD'de yayınlanan en etkin gazetesi Asbarez'in düzenlediği etkinlikte konuşacak. Lizbon'da Türk elçiliğini havaya uçuran Asala'cılar için "Kahramanlarımız" diyen, Esenboğa saldırısını yapan Levon Ekmekçiyan'ı büyük bir devrimci olarak gösteren gazetenin 24 Eylül'de yapacağı bu etkinlik, merak konusu oldu. Ermeni Devrimci Federasyonu'nun ofisi olarak bilinen ve Asala'cı ve Ara'cı teröristleri bünyesinde barındıran Karamanoukian Gençlik Merkezi'nde yapılacak toplantıda konuşacak olan Paylan'ın, Türkiye'yi yerden yere vuracağı iddia edildi.