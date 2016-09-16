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İçimizdeki vekil lobi

İçimizdeki vekil lobi
HDP'li vekil Garo Paylan, Ermeniler'in ABD'de yayınlanan en etkin gazetesi Asbarez'in düzenlediği etkinlikte konuşacak. Lizbon'da Türk elçiliğini havaya uçuran Asala'cılar için "Kahramanlarımız" diyen, Esenboğa saldırısını yapan Levon Ekmekçiyan'ı büyük bir devrimci olarak gösteren gazetenin 24 Eylül'de yapacağı bu etkinlik, merak konusu oldu. Ermeni Devrimci Federasyonu'nun ofisi olarak bilinen ve Asala'cı ve Ara'cı teröristleri bünyesinde barındıran Karamanoukian Gençlik Merkezi'nde yapılacak toplantıda konuşacak olan Paylan'ın, Türkiye'yi yerden yere vuracağı iddia edildi.
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YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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&#246;z.t. öz.t.

bu zimbirti neci her yerde halt isliyor biktik soytaridan bardagi tasirmak affedilmez bu milletin ekmegini ye sofrasina pisle sivisi bozuk bunlarin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 14:27
tuzak tuzak

NEREDE GÖRÜLÜRSE CEZASI ÇEKTİRİLMELİ HAİNLERİN. BÖYLE HAİNLERE DEVLET VERGİLERİMİZDEN MAAŞ ADI ALTINDA PARA VERMEMELİ BUNLAR ZATEN SERVETLERİNİ HAÇLI ÜLKESİNE TAŞIMIŞTIR BİLE.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 11:52
ALTINDAĞLI ALTINDAĞLI

bu adamıda vatandaşlıktan atın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 11:24
matador matador

BU HERİF ÇOK TEHLİKELİ.ACİL YOK EDİLMELİ.VE BUNUN GİBİ KİM VARSA

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 11:16
reis reis

buna maaş veren devletinm uyannn

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 16.09.2016 10:08
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