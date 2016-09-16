İçimizdeki vekil lobi

HDP'li vekil Garo Paylan, Ermeniler'in ABD'de yayınlanan en etkin gazetesi Asbarez'in düzenlediği etkinlikte konuşacak. Lizbon'da Türk elçiliğini havaya uçuran Asala'cılar için "Kahramanlarımız" diyen, Esenboğa saldırısını yapan Levon Ekmekçiyan'ı büyük bir devrimci olarak gösteren gazetenin 24 Eylül'de yapacağı bu etkinlik, merak konusu oldu. Ermeni DevrimciFederasyonu'nun ofisi olarak bilinen ve Asala'cı ve Ara'cı teröristleri bünyesinde barındıran Karamanoukian Gençlik Merkezi'nde yapılacak toplantıda konuşacak olan Paylan'ın, Türkiye'yi yerden yere vuracağı iddia edildi.
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bu zimbirti neci her yerde halt isliyor biktik soytaridan bardagi tasirmak affedilmez bu milletin ekmegini ye sofrasina pisle sivisi bozuk bunlarin.
NEREDE GÖRÜLÜRSE CEZASI ÇEKTİRİLMELİ HAİNLERİN. BÖYLE HAİNLERE DEVLET VERGİLERİMİZDEN MAAŞ ADI ALTINDA PARA VERMEMELİ BUNLAR ZATEN SERVETLERİNİ HAÇLI ÜLKESİNE TAŞIMIŞTIR BİLE.
bu adamıda vatandaşlıktan atın
BU HERİF ÇOK TEHLİKELİ.ACİL YOK EDİLMELİ.VE BUNUN GİBİ KİM VARSA
buna maaş veren devletinm uyannn
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