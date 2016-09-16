Herkesin gözünü açtı

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen,yaptığı organ bağışıyla herkeseörnek oldu. Muğla'da 2 yılönce düzenlenen panele katılarakkornealarını bağışlayan Dilmensayesinde kentte organ bağışıpatladı. Muğla'nın, 12 bin 244organ bağışı ile Türkiye genelinde4'üncü sırada olduğu,nüfusuna oranla Türkiye'de bağıştailk sırada yer aldığı belirtildi.Muğla İl Sağlık Müdürü CihanTekin, Rıdvan Dilmen'in korneabağışı sonrasında organ bağışlarınailginin arttığını söyledi. Tekin,şöyle konuştu: "Dilmen'in kornelarınıbağışlaması organ bağışındavatandaşlarımızın dikkatiniçekti. Kendisine bir kez dahateşekkür ediyorum. 2014 yılında721 bağışçı ile 21'inci sıradayken,şimdi ise 12 bin 244 kişiyledördüncü sırada yer alıyoruz.Listenin başında İzmir ve İstanbulolabilir. Nüfus oranına göre Türkiye'deilk sırada Muğla yer alıyor."
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