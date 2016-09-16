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Herkesin gözünü açtı

Herkesin gözünü açtı
Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yla herkese örnek oldu. Muğla'da 2 yıl önce düzenlenen panele katılarak kornealarını bağışlayan Dilmen sayesinde kentte organ bağışı patladı. Muğla'nın, 12 bin 244 organ bağışı ile Türkiye genelinde 4'üncü sırada olduğu, nüfusuna oranla Türkiye'de bağışta ilk sırada yer aldığı belirtildi. Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Rıdvan Dilmen'in kornea bağışı sonrasında organ bağışlarına ilginin arttığını söyledi. Tekin, şöyle konuştu: "Dilmen'in kornelarını bağışlaması organ bağışında vatandaşlarımızın dikkatini çekti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. 2014 yılında 721 bağışçı ile 21'inci sıradayken, şimdi ise 12 bin 244 kişiyle dördüncü sırada yer alıyoruz. Listenin başında İzmir ve İstanbul olabilir. Nüfus oranına göre Türkiye'de ilk sırada Muğla yer alıyor."
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