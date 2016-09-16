HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs tutuklandı

Tokat'ta, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden aralarında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs'ün de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Altınörs ile diğer 7 şüpheli, adliyeye getirildi.
Zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.
Alp Altınörs ile HDP Tokat İl Başkanı Kadir Akkaya, HDP Tokat Merkez İlçe Başkanı Erdal Bektaş, N.Ş, E.Ç, ve M.V.Y. tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla Alp Altınörs dahil 16 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden İ.T, D.B, Ç.B, R.Ş, D.K. ve Y.D. mahkemece tutuklanmış, B.T. ve B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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sıra sanada gelecek. tüm hainler temizlenecek. hepsinin zamanı var. fakat devlet cezaları ağırlaştırmalı.
Tutuklanmazsa zaten adaletsizlik edilmiş olur 6-7 ekim katliamının sorumlusu
balık baştan kokar..!! hepsini alın içeri ..!! sonra idam kararını çıkarıp hepsi asılsın? vatan hainliği nasıl olurmuş avrupalılarda mal mal baksın..!!!
kilicaroglu da alinsa cok guzel olur memlekete huzur gelir!
Başlamışken tamamen temizlik yapılsın, hdp chp = pkk
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