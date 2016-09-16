HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs tutuklandı

Tokat'ta, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden aralarında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs'ün de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Altınörs ile diğer 7 şüpheli, adliyeye getirildi.

Zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Alp Altınörs ile HDP Tokat İl Başkanı Kadir Akkaya, HDP Tokat Merkez İlçe Başkanı Erdal Bektaş, N.Ş, E.Ç, ve M.V.Y. tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla Alp Altınörs dahil 16 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden İ.T, D.B, Ç.B, R.Ş, D.K. ve Y.D. mahkemece tutuklanmış, B.T. ve B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.