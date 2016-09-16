Hayata 3 kere yeniden başladı

Afyonkarahisar'da yaşayan İlker Çakır 11 yıl önce böbrek hastası olduğunu öğrendi. Teyzesi Hanım Baştürk'ten alınan nakille sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşunca kız arkadaşı Eda Sultan ile hayatını birleştiren Çakır, biri kız 3 çocuk sahibi oldu. Bu yıl üşütmeye bağlı enfeksiyon kapan Çakır, başvurduğu hastanelerde bir süre ilaç tedavisi gördü. Diyalize girmeye başlayan Çakır, 2'nci kez ablası Ulviye Gök'ten alınan nakille hayata sağlığına kavuştu. Hayata 3'üncü kez yeniden başladı.