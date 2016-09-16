Hayata 3 kere yeniden başladı

Afyonkarahisar'dayaşayan İlker Çakır 11 yıl önceböbrek hastası olduğunu öğrendi.Teyzesi Hanım Baştürk'ten alınannakille sağlığına kavuştu. Sağlığınakavuşunca kız arkadaşı Eda Sultan ilehayatını birleştiren Çakır, biri kız 3çocuk sahibi oldu. Bu yıl üşütmeyebağlı enfeksiyon kapan Çakır,başvurduğu hastanelerde birsüre ilaç tedavisi gördü. Diyalizegirmeye başlayan Çakır, 2'ncikez ablası Ulviye Gök'ten alınannakille hayata sağlığına kavuştu.Hayata 3'üncü kez yeniden başladı.
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