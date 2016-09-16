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Hatice Döner!

Hatice Döner!
Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan Hatice Çevik, eşi Selahattin Çevik 3 yıl boyunca iş bulamayınca kolları sıvamaya karar verdi. Yastık altında sakladığı düğünden kalan altın bileziklerini bozdurup Atatürk Caddesi üzerinde dönerci dükkanı açtı. Eline aldığı döner bıçağı ile etleri kesmeye başladı. Bursa'nın ilk kadın dönercisi oldu. Zaman içerisinde herkesin beğenisini kazandı. Siparişlere yetişemeyince eşini paket servis elemanı olarak işe aldı. Çevik, "Eşim uzun zamandır iş bulamamıştı. Benim de aklıma böyle bir iş yeri açmak geldi. Neticede evimizin dumanı tütmeliydi. Esnaf biraz mesafeli yaklaştı. Ama alıştılar" dedi.
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