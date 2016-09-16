Hanımlar alışverişte beyler nöbette

Kayseri'deki bayram alışverişlerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda vatandaşlar, bayrama özel kıyafetler ile sevdiklerine hediyeler almak için mağazalara akın etti. Oluşan yoğunlukesnafın yüzünü güldürdü. Alışverişsırasında mağaza önünde bekleyenler isealışverişin kadınlar için eğlenceye erkekleriçin ise çileye dönüştüğünü bir kez dahagösterdi. Kadınlar alışveriş yaparken beylerde dışarda bekledi. Bebek arabalarında aynı zamanda çocuklara da bakan yorgun eşler, alışverişin kendileri için ne anlam taşıdığını adeta görünüşleri ile dile getirdi. Bu durum, "Anneler alışverişte babalar ise bekleyişte,nöbette" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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