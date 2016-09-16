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Hanımlar alışverişte beyler nöbette

Hanımlar alışverişte beyler nöbette
Kayseri'deki bayram alışverişlerinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda vatandaşlar, bayrama özel kıyafetler ile sevdiklerine hediyeler almak için mağazalara akın etti. Oluşan yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü. Alışveriş sırasında mağaza önünde bekleyenler ise alışverişin kadınlar için eğlenceye erkekler için ise çileye dönüştüğünü bir kez daha gösterdi. Kadınlar alışveriş yaparken beylerde dışarda bekledi. Bebek arabalarında aynı zamanda çocuklara da bakan yorgun eşler, alışverişin kendileri için ne anlam taşıdığını adeta görünüşleri ile dile getirdi. Bu durum, "Anneler alışverişte babalar ise bekleyişte, nöbette" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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