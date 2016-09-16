♦ FETÖ'nün himmet planlaması Uşak'taki soruşturmada deşifre oldu. Örgütün MİT ve bürokrasi imamı olan Hazım Sesli'nin işadamlarını gruplara ayırdığı ve her grup için ayrı bir günde sabah ve akşam toplantılar düzenlediği ortaya çıktı. FETÖ imamı Sesli'den ele geçirilen belgelere göre ünlü isimlerin himmet listesi şöyle:

SARAÇ EN BAŞTA

♦ Pazartesi: Ünlü diyetisyen Mehmet Ender Saraç ve işadamı Güçlü Tozun.

♦ Salı: Hasan Dalgın, Murat Karaduman, Nazif Ersan, Nazmi Aka, Ömer Özsandıkçı, Ömer Saçaklıoğlu, Sabri Lider Şengül (Bakırköy 11. Ağır Ceza Hakimi), Ahmet Burak Uygun, Hakan Kaya.

SEÇİLENLERİN HEPSİ İŞ ADAMI

♦ Çarşamba: İlhami Yazıcı, Mehmet Çelebi, Mehmet Danışka, Mümtaz Faik Çelik, Murat Mutlu, Murat Uzan, Özkan Atik, Recep Ali Topçu, Şemsi Sinangil, Bayram Erdeser, Cesim Çavuşoğlu, Faruk Genç, Fikret Erdemoğlu ve Gürcan Candaş.

KAVURMACI DA VAR

♦ Perşembe: Mutafa Ateşoğlu, Mustafa Tavaslı, Nedim Özbek, Ömer Faruk Kavurmacı, Abuzer Göktaş, Ahmet Kuşculu, Ali Kara, Cevat Işık, Dursun Kartal, Eray Kıratlı, Fetin Kazancı, Hamit Alp, Levent Soylu, Mehdi Büyükkaplan, Muhammed Taşlı ve Murat İnci.

17 ARALIK SONRASI ELİMİ AYAĞIMI ÇEKTİM

♦ Listede yer alan ünlü diyetisyen Mehmet Ender Saraç tanık olarak verdiği ifadesinde, Gülen cemaati ile irtibatının bulunmadığını ama her kesimden kendisine hasta geldiğini söylemişti. Saraç, Hazim Sesli'yi tanıdığını cemaat ile ilişkili olduğunu bildiğini belirtmiş, "Dini sohbetlere katılıyordum. 17 Aralık sonrası elimi ayağımı çektim. Hatta Eylül 2013'e Kanal Türk'ten Show TV'ye geçtim" dedi.



AKŞAM