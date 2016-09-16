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'dan eniştesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , eniştesi ’e taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğandan eniştesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın eniştesi 'in annesi Zümriye İlgen, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

Haberi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Balıkesir'in Erdek ilçesine geldi. Erdek Mayın Filo Komutanlığı'na inen Erdoğan, daha sonra kara yoluyla eniştesi Ziya İlgen'in evine gitti.

Halitpaşa Mahallesi'ndeki evinde ikamet eden annesi Zümriye İlgen'i kaybeden eniştesine taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşı Camii'nde cuma ve cenaze namazını kılması bekleniyor.
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 12:57
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