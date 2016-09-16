33 / 22
31 / 20
25 / 11
20 / 11
27 / 13
24 / 15
26 / 12
34 / 24
15 / 6
19 / 15
35 / 20
29 / 14
25 / 12
31 / 17
20 / 10
27 / 15
24 / 14
20 / 11
24 / 10
30 / 14
28 / 15
30 / 18
26 / 10
24 / 9
31 / 17
28 / 17
26 / 14
32 / 16
25 / 13
21 / 11
14 / 9
25 / 13
31 / 18
24 / 19
21 / 12
25 / 15
29 / 23
25 / 17
26 / 12
27 / 20
31 / 22
33 / 21
27 / 11
26 / 14
17 / 6
23 / 9
24 / 9
25 / 12
30 / 16
25 / 13
30 / 19
27 / 18
26 / 15
24 / 10
27 / 14
32 / 19
28 / 21
33 / 24
31 / 18
23 / 13
23 / 11
26 / 13
24 / 20
32 / 21
24 / 19
28 / 17
25 / 18
29 / 19
23 / 17
23 / 10
31 / 20
28 / 20
27 / 18
23 / 15
24 / 21
24 / 12
27 / 11
23 / 10
26 / 17
20 / 11
23 / 17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen'in annesi Zümriye İlgen, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.
Haberi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Balıkesir'in Erdek ilçesine geldi. Erdek Mayın Filo Komutanlığı'na inen Erdoğan, daha sonra kara yoluyla eniştesi Ziya İlgen'in evine gitti.
Halitpaşa Mahallesi'ndeki evinde ikamet eden annesi Zümriye İlgen'i kaybeden eniştesine taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşı Camii'nde cuma ve cenaze namazını kılması bekleniyor.
- 16 Eylül 2016, Cuma 12:57
-
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.