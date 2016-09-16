Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen'in vefat eden annesi Zümriye İlgen, Balıkesir'in Erdek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erdek Hacı Ömer Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divan üyesi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, merhum İlgen'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı sonrası cami avlusunda yaptığı konuşmada, Zümriye İlgen'in dışında 2 cenazenin daha olduğunu anımsatarak "Rabbim, iki hanım ve kardeşimizin mekanlarını inşallah ali eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın." dedi.

Zümriye İlgen'i yakından tanıdığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben gerçekten hem dünürümüz olan Zümriye annemizi iyi tanıdım, iyi bildim ve gerçekten adeta salihat-ı nisvandan bir hanımefendiydi. Zaten gönül kırmak gibi bir şey onun yaşamında söz konusu değildi ve diğer kardeşlerimin de aynı noktada olduğuna şehadetle ben de inanıyorum. Tabii bütün arzumuz, temennimiz sevgili Peygamberimizin Liva-ül Hamd ve müsemma sancağı altında toplanmaktır. Arzumuz, temennimiz hep budur ama işte görülen şu ki ölüm bizler için en büyük vaizdir, vaazdır. Buradan nasibimizi almak çok çok önemli. Geldik, gidiyoruz... Gideceğimiz yer belli. Topraktan geldik, tekrar toprağa dönüyoruz ama şunu bilmemiz lazım ki biz biraz sonra toprağa defnettiğimiz bu kardeşlerimizden cismen kopuyoruz ama ruhen kopmuyoruz, yine beraberiz. Rabbim inşallah sizlerin de dualarıyla taksiratlarını inşallah hasenata tebdil etsin. Makamlarını cennet etsin. Ben annem vefat ettikten sonra Zümriye teyzeme 'Annem' derdim çünkü onda da bu haletiruhiyeyi görürdüm. Adeta annem gibi sevdiğim, saygı duyduğum birisiydi. Ben tekrar 3 kardeşimize hakkınızı helal etmenizi istiyorum."

Erdoğan, cami avlusunu dolduranlara üç kez, "Hakkınızı helal ediniz" çağrısında bulundu.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Zümriye İlgen'in tabutunu omuzladı. Camiden çıkarılan cenaze, şehir mezarlığına götürüldü ve toprağa verildi. Defin sırasında gazetecilerin görüntü almasına izin verilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız kardeşi Vesile İlgen ile evli olan Ziya İlgen'in 89 yaşındaki annesi Zümriye İlgen, Bursa'da tedavi gördüğü Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabaha karşı vefat etmişti.