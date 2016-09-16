El ele veriyoRUS

Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından askeri alanda en üst düzey temas dün Ankara'da gerçekleşti. RusyaGenelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov'un kritik ziyaretinde Suriye'deki son durum ve askeri iş birliği konuları masaya yatırıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret için dün Ankara'ya gelen Gerasimov'u Genelkurmay Karargahı önünde askeri törenle karşıladı. İki Genelkurmay Başkanı daha sonra bir araya geldi. Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un ziyareti düşürülen Rus uçağından sonra ilk üst düzey askeri ziyarette oldu. Bu ziyaret ayrıca askeri alanda 11 yıl sonra yapılan üst düzey bir ziyaret olarak da kayıtlara geçti. Bu görüşme, aynı zamanda Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan ve Rusya DevletBaşkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmelerinden sonra askeri ilişkilerin de normale döndüğü sinyalini vermesi açısından önemli bulundu. Orgeneral Gerasimov'un Ankara ziyaretinde ana gündem maddesini Suriye oluşturdu. Suriye'deki son durum ele alınırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda hakkında Rus muhatabına bilgi verdi. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanarak bu operasyonu gerçekleştirdiğine vurgu yapan Akar, harekatın hedefleri anlatıldı. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan hassasiyete vurgu yaptı. Görüşmede iki ülkenin askeri işbirliği alanında atacağı adımlar da ele alındı. Terör örgütü DAEŞ'e karşı iki ülkenin sahada nasıl askeri işbirliği yapabilecekleri de konuşuldu. Bölgesel sorunların, ancak bölge ülkelerinin kendi aralarında gerçekleştireceği ortak bir inisiyatifle çözüme ulaşabileceği noktasında anlaşmalarıyla sağlanabileceği düşüncesi hakim oldu. Rus komutan 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden dolayı Orgeneral Akar'a geçmiş olsun dileklerini de iletti.
Orgeneral Akar, Rus heyetinde bulunan koruma ve görevlileri, protokol gereği alanda daha ileriye gitmemeleri konusunda uyardı.
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