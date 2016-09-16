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Dönüyorlar

Tatilciler dönüşe geçti; yine bir bayram klasiği yaşandı. Çanakkale’de feribot kuyruğu uzadıkça uzadı. ’da kalanlar ise, ‘Keşke gelmeseler, biz böyle iyiyiz’ diye takıldı

Dönüyorlar
Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu yine çile oldu! Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometreyi bulan kuyruk oluştu. Bazı araçlar yavaş ilerlediği ve 1.5 saat feribot sırasında beklediği için hararet yaptı. Yolda kalan araçlar trafiği iyice içinden çıkılmaz hale soktu. Sabah saatlerini sakin geçiren ve öğle saatlerinden itibaren birkaç yüz metreye kadar çıkan feribot sırasındaki araçların oluşturduğu kuyruk, akşam üzeri 2 kilometreyi buldu.

İSTANBUL'U KIZARTMAYIN...
Çanakkale'den Eceabat'a 3, Kilitbahir'e 4 feribot ile saatsiz sefer yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş, buna rağmen uzun araç kuyruğunun oluşmasını önleyemedi. Saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı. Sürücüler, "Tatile giderken çile, dönerken çile. Artık bir önlem alın" diye isyan ederken, sanal alem 'a dönen tatilci esprileriyle yıkıldı. "Dönmeyin orda kalın, biz böyle iyiyiz", "İstanbul yemyeşil. Gelip de kızartmayın" şeklindeki paylaşımlar herkesi güldürdü.

LÜTFEN ORADA KALIN!
* Siz olmadan İstanbul daha güzel, daha anlamlı, daha yaşanabilir. Trafik yok, sokaklar bomboş. Gittiğiniz yerlerde kalın. GELMEYİN.
* İstanbul'a gelmeyin kapalıymış. Komple tadilata girmiş, yok yani bildiğin...
* İstanbul'dan gidenler gelmeyin n'olur size ihtiyaç yokmuş.
* Ne güzel ettiniz gitmekle bir daha gelmeyin.
* Yollar kızarır artık...
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