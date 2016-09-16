Donald Trump o konuda geri adım attı

ABD başkan adayı Donald Trump, yıllardır dile getirdiği iddialarından geri adım attı ve ABD Başkanı Barack Obama'nın ABD topraklarında doğduğunu kabul etti.

Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Washington'da yeni açılan otelinde yaptığı seçim konuşmasında, Obama'nın doğum yeri hakkında birçok kez seslendirdiği iddialarına değindi.

Trump, bu tartışmayı rakibi Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın 2008'deki başkanlık seçimi kampanyasında başlattığını ileri sürerek, "Bunu ben bitirdim. Başkan Barack Obama ABD'de doğmuştur, nokta. Şimdi Amerika'yı yeniden güçlü ve büyük yapmak için işe koyulmak istiyoruz." dedi.

OBAMA CİDDİYE ALMIYOR

Hawaii doğumlu Barack Obama ise Trump'ın iddialarını hiçbir zaman ciddiye almadığını söyledi. Beyaz Saray'daki bir kabulü sırasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Obama, daha ciddi işlerle uğraşmak gerektiğini belirtti.

Obama, "Yapacak bir sürü iş varken böyle bir konunun ortaya atılması beni şaşırttı. Aslında çok da şoke olmadım çünkü gayet tipik bir durum. Yapmamız gereken başka işler var. Nerede doğduğumdan gayet eminim. Bence halkın çoğu da benim gibi emin. Ümit ederim başkan seçilen kişi ve seçimler bundan daha ciddi konuları önümüze getirir." diye konuştu.

CLİNTON: "TRUMP ÖZÜR DİLEMELİ"

Demokrat Parti'nin başkan adayı Clinton da Obama'nın doğum yeri konusundaki iddiası nedeniyle Trump'ı eleştirdi. Clinton, Trump'ın Amerikan halkına özür borcu olduğunu belirterek, "Beş yıldır doğum yeri tartışmasına öncülük ederek ilk siyahi başkanımızın meşruluğunu yok etmeye çalışıyordu. Seçim kampanyası da onun bu rezil yalanı üzerine kurulmuştu. Bu konu tarihten silinmeyecek." ifadesini kullandı.

"Trump, daha dün başkanın ABD'de doğduğunu söylemeyi reddetti." diyen Clinton, Cumhuriyetçi adayın bağnazlığı ve önyargıları tetikleyerek ülkeye büyük kötülük yaptığını söyledi.

Clinton, "Barack Obama ABD'de doğmuştur. Bu kadar açık ve basit. Donald Trump, ona ve Amerikan halkına özür borçludur." dedi.

Amerikan anayasasına göre, bir kişinin ABD Başkanı olabilmesi için 35 yaşını doldurması, 14 yıl ABD'de yaşaması ve doğduğunda Amerikan vatandaşı olması gerekiyor. Ancak anayasada "doğduğunda Amerikan vatandaşı olma" şartının tanımı yer almıyor.

ABD Başkanı Barack Obama, doğum kayıtlarına göre Amerikan toprağı olan Hawaii'de dünyaya geldi. Trump'ın iddiası doğru olsaydı Obama'nın başkanlığı hukuki tartışmalara yol açabilirdi.

