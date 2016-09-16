Hakkari Çukurca ilçesinde devam eden 'Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahinoperasyonunda Çilekli Tepe bölgesinde ZMA atışıyla 1 PKK'lı terörist ile Han Tepe'de yapılan tank atışıyla Çağlayan Dere yatağında saklanmaya çalışan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şu ana kadar Çukurca'daki operasyonlarda etkisiz hale gelen PKK'lı terörist sayısının 207 olduğu belirtildi.