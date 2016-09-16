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'da 207 'lı öldürüldü!

'nin ilçesinde devam eden larda toplam 207 etkisiz hale getirildi.

Çukurcada 207 PKKlı öldürüldü!

ilçesinde devam eden 'Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahinunda Çilekli Tepe bölgesinde ZMA atışıyla 1 'lı ile Han Tepe'de yapılan tank atışıyla Çağlayan Dere yatağında saklanmaya çalışan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şu ana kadar Çukurca'daki operasyonlarda etkisiz hale gelen PKK'lı terörist sayısının 207 olduğu belirtildi.
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 20:55
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