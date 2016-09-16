Çavuşoğlu mevkidaşı Kerry ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 17. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılmak üzere Venezuela'da bulunan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Kerry ile telefonda görüştü.

Karşı tarafın talep ettiği görüşmede, çatışmaların durdurulması mutabakatının uygulanması ile Suriye'de ihtiyaç içindeki kişilere insani yardımların ulaştırılması başta olmak üzere Suriye'deki güncel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmede, rejimin çatışmaların durdurulması mutabakatına ilişkin ihlallerinin devam ettiğine de dikkati çektiği belirtildi.