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Çavuşoğlu mevkidaşı Kerry ile görüştü

Dışişleri Bakanı , ABD Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu mevkidaşı Kerry ile görüştü

Dışişleri Bakanı , ABD Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 17. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılmak üzere Venezuela'da bulunan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Kerry ile telefonda görüştü.

Karşı tarafın talep ettiği görüşmede, çatışmaların durdurulması mutabakatının uygulanması ile Suriye'de ihtiyaç içindeki kişilere insani yardımların ulaştırılması başta olmak üzere Suriye'deki güncel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmede, rejimin çatışmaların durdurulması mutabakatına ilişkin ihlallerinin devam ettiğine de dikkati çektiği belirtildi.
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 18:04
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