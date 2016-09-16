Binbaşı Sevinç tahliye edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen darbe girişimi soruşturmasından tahliye çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kara KuvvetleriGenel Sekreterliği'nde görevli BinbaşıErsel Sevinç serbest bırakıldı. Sevinç'in, kamera ve telefon kayıtlarının incelenmesinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı. Tahliye edilen Sevinç'in FETÖ'cüler tarafından "Tatbikat var" yalanıyla kandırılarak birliğe çağırıldığı anlaşıldı.
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