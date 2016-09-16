  1. FETÖ'cü ünlü isimlerin listesi!
  2. Amerikan malı

Sevinç edildi

Binbaşı Sevinç tahliye edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen girişimi soruşturmasından çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde görevli serbest bırakıldı. Sevinç'in, kamera ve telefon kayıtlarının incelenmesinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı. Tahliye edilen Sevinç'in 'cüler tarafından "Tatbikat var" yalanıyla kandırılarak birliğe çağırıldığı anlaşıldı.

YÜKSEL TEMEL
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar