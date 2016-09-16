  1. Bass git artık John
  2. Bunu da yaptılar

kalkanı

Terörist , Özgür Ordusu’ndan korktu. İşgal ettiği toprakların sahibi geri dönmesin diye paçavralarını çıkartıp kalkanına sığındı...

Bayrak kalkanı
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan PKK'nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Tela Abyad'da bazı evlerin çatısı ile sokaklara ABD bayrakları asıldı. Kentin birçok noktasında iki yıldır YPG paçavrası bulunurken, dün öğle saatlerinde Tel Abyad'ın Mumbatıh semtindeki üzerinde kum torbaları ile mevzi oluşturulan tek katlı binanın çatısında daha önce asılı olan paçavrası indirilerek yerine bayrağı asıldı. Akçakale'den bakıldığında net şekilde görülen ABD larının, Türk destekli Özgür Ordusu'nun kendisine ait toprakları almak istemesinden korkan 'lilerin korunma amacıyla astığı öğrenildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Cook, "Bayrak olayını ortaklarımızla konuşacağız" dedi. Terör örgütü YPG'nin ortakları olduğu itiraf etti.


Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'in topraklarını işgal eden YPG, Tel Abyad'dan çıkmamak için ABD bayrağına sarılıyor.
Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
motif motif

bir gece ansısın gelebiliri o bayrak direklerini bir tarafınıza sokabiliriz o bez parcaları sisi kurtaramaz pydliler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.09.2016 09:41
memo memo

korkak tavuklar onlarda biz turklerle savasacak yurek yok kahrolsun ypg pyd pkk hdp

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.09.2016 09:13
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar