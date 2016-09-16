Bayrak kalkanı

Şanlıurfa'nınAkçakale İlçesi'ninkarşısında bulunanPKK'nın Suriyeuzantısı PYD denetimindekiTela Abyad'dabazı evlerinçatısı ile sokaklaraABD bayraklarıasıldı. Kentin birçoknoktasında iki yıldırYPG paçavrası bulunurken,dün öğle saatlerindeTel Abyad'ınMumbatıh semtindekiüzerinde kum torbalarıile mevzi oluşturulantek katlı binanın çatısında daha önce asılı olan PYDpaçavrası indirilerek yerine ABD bayrağı asıldı. Akçakale'denbakıldığında net şekilde görülen ABD bayraklarının,Türk destekli Özgür Suriye Ordusu'nun kendisine aittoprakları almak istemesinden korkan YPG'lilerin korunmaamacıyla astığı öğrenildi. ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon) Sözcüsü Cook, "Bayrak olayını ortaklarımızlakonuşacağız" dedi. Terör örgütü YPG'ninortakları olduğu itiraf etti.
Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'in topraklarını işgal eden YPG, Tel Abyad'dan çıkmamak için ABD bayrağına sarılıyor.
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bir gece ansısın gelebiliri o bayrak direklerini bir tarafınıza sokabiliriz o bez parcaları sisi kurtaramaz pydliler
korkak tavuklar onlarda biz turklerle savasacak yurek yok kahrolsun ypg pyd pkk hdp
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