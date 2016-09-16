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Bass git artık John

Bass git artık John
ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, kendisine yönelik yoğun eleştiriler sonrasında gizlice gerçekleştirdiği Artvin ziyaretini kabul etmek zorunda kaldı. Sivil plakalı bir araç ile 'e giden ve bu i çok tartışılan ABD Büyükelçisi John Bass, eşi ile birlikte Hatila Cam Terasında çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Artvin ziyaretinde bölge halkı ile HES'ler ile ilgili görüştüğü iddia edilen Bass'ın sır ziyareti sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

TERÖRE DESTEK VERDİ
Bass, İçişleri Bakanlığı'nın PKK ve FETÖ bağlantılı 28 belediyeye kayyum atamasının ardından bir açıklama yapmış, "Gelişmelerden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'de çatışma var algısı oluşturmaya çalışan , 'müttefikim' dediği Türkiye'nin yanında olmak yerine, teröre destek sağlayan belediyeleri savunmuştu.
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YORUMLAR 12 yorum yapıldı

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ABD,İngiltere,Almanya ama birlikte ama ayrı ayrı Türkiye'yle savaşıyorlar...Evet,bildiğin savaş...

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evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 13:09
nedo nedo

bunlar bu ülkeden atılmadan ne pkk ne deaş biter kuranda yönetende abd

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 12:21
malatyalı malatyalı

bu hain derhal kovulsun incirlik üssü kapatılsın abd türkiyeden kovulsun...

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evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 12:03
serdar serdar

..amerika,,almanya ve ingiltere,,,büyükelçileri bu ülkede eskiden piliç çevirme yapıyorlardı..ÇOK SIKI TAKİBE ALINMALILAR....ZATEN ŞİFRE KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜLECEKTİR..

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evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 11:17
serafettin serafettin

ABD'nin terore destek verdigini hemde terorden magdur rolunu iyi oynadigini bilmeyen kaldimi arkadaslar ................

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evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 11:14
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