Bass git artık John

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, kendisine yönelik yoğun eleştiriler sonrasında gizlice gerçekleştirdiğiArtvin ziyaretini kabul etmek zorunda kaldı. Sivil plakalı bir araç ile Artvin'e giden ve bu ziyareti çok tartışılan ABD Büyükelçisi John Bass, eşi ile birlikte Hatila Cam Terasında çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Artvin ziyaretinde bölge halkı ile HES'ler ileilgili görüştüğü iddia edilen Bass'ın sır ziyareti sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.
TERÖRE DESTEK VERDİ
Bass, İçişleri Bakanlığı'nın PKK ve FETÖ bağlantılı 28 belediyeye kayyum atamasının ardından bir açıklama yapmış, "Gelişmelerden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'de çatışma var algısı oluşturmaya çalışan ABD, 'müttefikim' dediği Türkiye'nin yanında olmak yerine, teröre destek sağlayan belediyeleri savunmuştu.
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ABD,İngiltere,Almanya ama birlikte ama ayrı ayrı Türkiye'yle savaşıyorlar...Evet,bildiğin savaş...
bunlar bu ülkeden atılmadan ne pkk ne deaş biter kuranda yönetende abd
bu hain derhal kovulsun incirlik üssü kapatılsın abd türkiyeden kovulsun...
..amerika,,almanya ve ingiltere,,,büyükelçileri bu ülkede eskiden piliç çevirme yapıyorlardı..ÇOK SIKI TAKİBE ALINMALILAR....ZATEN ŞİFRE KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜLECEKTİR..
ABD'nin terore destek verdigini hemde terorden magdur rolunu iyi oynadigini bilmeyen kaldimi arkadaslar ................
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