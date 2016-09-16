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Yıldırım: En ufak bir geri adım yok

Yıldırım, "mizde kararlılığımız aynen devam ediyor. En ufak bir geri adım, rehavet yok. Bu memleketin her karış toprağında vatandaşlarımız rahat gidip gelecekler." dedi.

Başbakan Yıldırım: En ufak bir geri adım yok
, 'da yaralı askerleri ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "mizde kararlılığımız devam ediyor. En ufak bir geri adım yok" dedi.

Erzurum'da şehitler için düzenlenen törene katıldıktan sonra Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralı askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan ve ardından da Erzurum Valiliği'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Başbakan Yıldırım, terörle mücadelede kararlılığın devam ettiğini ifade ederek, en ufak bir geri adım atılmayacağını söyledi.

Yıldırım şöyle konuştu: "Dün gece Tendürek-Doğubayazıt arasındaki üst bölgesinde maalesef pusu neticesi korucularımız şehit oldu. 8 korucu, 2 de jandarma askerimiz şehit oldu. Yaralı askerlerimiz var. 2 şehidimizi Erzurum'da memleketlerine dualarla uğurladık. Milletvekillerimizle beraber gazilerimizi hastanede ziyaret ettik. Durumları iyi yaralı askerlerimizin. Şehit köy korucularımız da adli raporları tamamlandıktan sonra Ağrı'ya defnedilmek üzere memleketlerine yolcu edildi. Terörle mücadelemizde kararlılığımız devam ediyor. En ufak bir geri adım yok. Bu memleketin her karış toprağına vatandaşlarımız rahatça gidip gelebilecek. Oralarda yaşayabilecek, iş güç yapabilecek. Operasyonlar devam edecek. Yarın Ağrı Doğubayazıt'ta görev yapan, operasyonlarda görev yapan birlikleri ziyaret edeceğim. Korucularımızın yakınlarına taziye vereceğiz."
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 21:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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OFLU BABA OFLU BABA

BUTUN DUNYAYI GEZIYORUM HARLEME BILE GIREBILIYORUM DOGUYA NIYE GIREMEYEYIM NERDE MAYIN PATLAYACAK NEREDE KAMYON PATLAYACAK SEREFSIZ KALLESLER GORUNMEDEN NE YAPACAKLAR INSAN BILEMIYOR 780 BIN KAREDE RAHATCA GEZMEK ISTIYORUM ULKEMIN HER KARIS TOPRAGINI DOLASMAK ISTIYORUM DIYORLARKI DOGUYA GITME MAGARALARDA TOPRAGIN ALTINDA SAKLANAN BIR CESIT HAYVANLAR VAR ISIRIR KUDUZ OLURSUN

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evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 21:46
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