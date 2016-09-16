Başbakan şehitler için Erzurum'daki törene katıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerin uzun namlulu silahlarla saldırısında şehit olan 10 güvenlik görevlisinden 2 asker için Erzurum'da tören düzenlendi. Erzurum'daki askeri havaalanındaki törene Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk katıldı.
Şehit askerlerin öz geçmişlerinin okunduğu törende Erzurum Müftü Vekili Abdurrahman Kotan tarafından dua okundu. Şehit askerlerin Türk Bayrağı'na sarılı naaşları daha sonra tören mangası tarafından memleketlerine gönderilmek üzere THY uçağına konuldu.
Şehit jandarma uzman çavuş Adem Akatay'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Niksar İlçesi'ne, şehit jandarma er Ahmet Tezcan'ın naaşı Manisa'nın Akhisar İlçesi'ne gönderildi.
Şehit korucuların Erzurum'da otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Doğubayazıt'ta toprağa verileceği belirtildi.
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