Bakan Soylu şehit ailelerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek Dağı Gökçebulak köyü mevkisinde şehit düşen köy korucularının ailelerini ziyaret ederek, taziyede bulundu.

Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Ağrı Valisi Musa Işın'la, şehit edilen 8 korucunun ailelerinin bulunduğu Gökçebulak, Karakent ve Somkaya köylerini ziyaret etti.

Heyetin ilk durağı üç şehidin evinin bulunduğu Gökçebulak köyü oldu.

Soylu ve beraberindekiler, şehit korucu İlhan Zeyrek'in babası Yusuf Zeyrek ile görüşerek taziye dileklerini iletti.

Soylu, burada Yusuf Zeyrek'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Zeyrek, taziye dileğinde bulunan Erdoğan'a, "Cumhurbaşkanım Allah razı olsun. Toprağımız ve bayrağımız için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BABASININ ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YERDE ŞEHİT OLMUŞ

Soylu ve beraberindekiler daha sonra dört şehidinin evinin bulunduğu Karakent köyüne geçerek, buradaki şehit aileleriyle bir araya geldi.

Heyetin, şehit korucu Adem Demir'in ailesini ziyaretinde, Demir'in korucu olan babasının da oğlunun şehit olduğu bölgede 1995'te şehit düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Bakan Soylu, burada şehit Adem Demir'in 2 yaşındaki oğlunu kucağına alarak sevdi.

Bu arada, Karakent köyünde, şehit yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım'ın gönderdiği çelenkler, şehitlerin taziye çadırlarına konuldu.

Bir şehidin evinin bulunduğu Somkaya köyüne de taziye ziyaretinde bulunan Soylu ve beraberindekiler, köy ziyaretlerinin ardından şehitler için düzenlenecek törene katılmak üzere Doğubayazıt ilçesine geçti.



