Akşener’in ekibi de FETÖ bağlantılı çıktı

MHP'de, 1 Kasım seçimleri sonrasında ortaya çıkan muhalif hareketin FETÖ bağlantısı, muhalif hareketin öncülerinden olan ve partiden bir süre önce ihraç edilen Meral Akşener, ekibine yönelik yapılan gözaltılar ile birlikte somutluk kazandı. Sivil, yargı ve işadamı ayağı olan operasyonda Genel Başkanlık için tüm yolların Akşener'e çıktığı belirtiliyor. Operasyonun sivil ayağında en dikkat çeken isimler İrfan Sönmez, Ramazan Akgün, Adnan İslamoğulları ve Zeynel Abidin Kıymaz. Sönmez, 2015'te gittiği Pensilvanya ile ilgili bir yazı kaleme alıp, terörist başı Fetullah Gülen'e methiyeler düzmüştü. Sönmez ayrıca Selam Tevhit Kumpası davasında FETÖ'cü polislerin avukatlığını yaptı. Terörist başı Gülen hakkında köşe yazıları kaleme alan ve olağanüstü kurultay sürecini destekleyen Akgün de hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında. Akgün köşe yazısında Gülen'i ciddi bir âlim olarak bildiğini ifade etmişti. İslamoğulları ise Yeniçağ'daki bir yazısında, FETÖ'nün PKK gibi görülmesini eleştirmişti.



ORTAK KİMLİK 'BBP'

Sivil ayakta bulunan tüm bu isimlerin en dikkat çeken yönü ise bir dönem Büyük Birlik Partisi destekçisi olmaları. Bu isimler kurultay sürecinde Akşener'in yanında yer aldı. Bu da MHP'ye yönelik operasyonun şifrelerinden gösteriliyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan işadamı Adnan Osman Güldaş Aktüel Tekstil Şirketi'nin sahibi. Güldaş, Bank Asya'nın 2010 faaliyet raporunda imtiyazlı ortaklar arasında. Tutuklu bazı işadamları da FETÖ'nün siyasi partilere sızmasında finansman sağladıkları için gözaltı listesinde. Bunlar arasında Aker Eşarpları'nın sahibi İzzet Aker de var.







YARGI AYAĞI DA DEŞİFRE OLDU

Kurultay süreci boyunca Akşener lehine karar çıkartan hâkimlerin birçoğu FETÖ ilişkisi nedeniyle gözaltına alındı. 15 Mayıs'taki olağanüstü kurultaya kapı aralayan kararı veren eski Ankara İcra Hâkimi Burhan Yaz tutuklandı. MHP davasında 'çağrı heyeti' kararını onaylayan Yargıtay üyesi Hüseyin Babacan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. 19 Haziran 2016'da gerçekleştirilen MHP tüzük kurultayı sonrasında Akşener grubu lehine hukuki mütalaa hazırlayan Prof. Dr. Tekin Memiş de gözaltında.



KASET KUMPASI İLE KURULTAY BAĞLANTISI

FETÖ'nün partiye yönelik gerçekleştirdiği kaset operasyonu ile kurultay operasyonu arasında bağ olduğu konusu, MHP kulislerinde konuşulan en önemli iddialar arasında. MHP kulislerinde kaset operasyonlarını finanse eden TUSKON üyelerinden oluşan FETÖ sermayesi ile olağanüstü kurultay süreci arasında bağlantı olabileceğine dikkat çekiliyor.



Sabah