ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı 29 asker bu sabah Suriye'nin kuzeyindeki El Bab operasyonuna destek olmak amacıyla Çobanbey kabasına gittiler ancak ÖSO'nun tepkisiyle karşılaştılar.

ABD ASKERLERİ GERİ DÖNDÜ

Türkiye sınırına 5 kilometre yakınlıkta bulunan Çobanbey kasabasına Türk askeri eşliğinde gelen ABD askerleri, ÖSO'ya Nureddin el Zengi, Ceyşül Tahrir, Hamza Tugayı, Şam Cephesi ve Sultan Murat Tümeni tarafından sloganlarla protesto edildiler.

MEHMETÇİK HAYATLARINI KURTARDI

Protestoda ÖSO mensupları "Amerika Suriye'den defol" ve "Tek yol İslam ve Muhammed'in yoludur" diye slogan attı. Eli silahlı ÖSO mensupları protestoda ABD'li askerlerin üzerine yürüyünce askerler Türk askerleri tarafından korunarak kasabadan çıkartıldı.





