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ABD askerleri 'den kovuldu

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab operasyonuna destek olmak için 'e giden 29 Amerikan askeri ÖSO tarafından protesto edilince Türk askerleri sayesinde linç edilmekten kurtarıldı.

ABD askerleri Çobanbeyden kovuldu

ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı 29 asker bu sabah Suriye'nin kuzeyindeki El Bab operasyonuna destek olmak amacıyla kabasına gittiler ancak ÖSO'nun tepkisiyle karşılaştılar.

ABD ASKERLERİ GERİ DÖNDÜ
Türkiye sınırına 5 kilometre yakınlıkta bulunan Çobanbey kasabasına Türk askeri eşliğinde gelen ABD askerleri, ÖSO'ya Nureddin el Zengi, Ceyşül Tahrir, Hamza Tugayı, Şam Cephesi ve Sultan Murat Tümeni tarafından sloganlarla protesto edildiler.

MEHMETÇİK HAYATLARINI KURTARDI
Protestoda ÖSO mensupları "Amerika Suriye'den defol" ve "Tek yol İslam ve Muhammed'in yoludur" diye slogan attı. Eli silahlı ÖSO mensupları protestoda ABD'li askerlerin üzerine yürüyünce askerler Türk askerleri tarafından korunarak kasabadan çıkartıldı.
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 16:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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arif arif

yuzsuz yaratiklar

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evet4
hayır0
cevapla 16.09.2016 16:55
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