Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği başkanı Savaş Çiloğlu, Filyos Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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2. Abdülhamit'in döneminden bu yana konuşulan fakat bir türlü faaliyete geçmeyen Fİlyos Projesi ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın Ekim ayındaZonguldak'a gelerek Filyos Liman'ın temel atma törenine katılmayı planladığını söyledi.







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Filyos Projesinin Zonguldak için büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Çiloğlu, "Filyos Limanın ihalesi 2014 yılının 18 Mart tarihinde yapılmıştı. Bizde gözlemci olarak gururla katılmıştık. 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen kamu ihale yasadaki bazı eksiklilerden dolayı diğer firmaların yapmış olduğu itirazlar sonucu bir türlü faaliyete geçmedi. '' dedi.

Çiloğlu, geçtiğimiz günlerde ihalenin sonuçlandığını söyledi.







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Filyos Vadi Projesinin faaliyete geçmesiyle Zonguldak'ın Karadeniz bölgesinin merkezi olabileceğini ifade eden Çiloğlu, "Göç eden vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde Filyos Projesini umutla beklediklerini, faaliyete geçtiği takdirde bunların büyük bir bölümünü tekrar memleketlerine döneceklerini ifade ettiler. Bizim buradan göç eden vatandaşlarımız gittikleri yerlerde asgari ücretle vasıfsız eleman olarak çalışmakta kendi memleketlerinden uzak zor şartlarda yaşıyorlar.





Göç eden vatandaşlarımız Filyos projesi sayesinde dönerse inanın bu işe vesile olanlar çok büyük iş yapmış olacaklardır. Filyos vadi projesiyle Zonguldak'ın Karadeniz bölgesinin merkezi olacağını umut ediyorum" şeklinde konuştu.