Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 352 kilometre uzunluğunda olması planlanan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Gelibolu-Balıkesir-Savaştepe Otoyolu'nun, ilk etapta Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale bağlantısını sağlayacak olan yaklaşık 100 kilometrelik kısmı için ihaleye çıkılacağını bildirdi.

1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü'nü de içinde barındıran projenin Marmara Otoyol Ringi'nin son halkası olacağını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Uluslararası ana ulaşım koridorlarının üzerinde yer alan Türkiye, bölgesel ve kıtalararası ticarette bir köprü konumunda. Ülkemizin bu konumunu kullanabilmesi amacıyla İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir-Savaştepe Otoyolu projeleri ile Marmara Denizi'ni otoyollarla çeviriyoruz. Yaptığımız plana göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir-Savaştepe Otoyolu, Kınalı tarafından TEM'e, Balıkesir'in batısından ise Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na bağlanacak."

"BÖLGE EKONOMİSİNİ BÜYÜTECEK"

Arslan, otoyol projesi kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yanı sıra toplam 31 adet viyadük, 5 adet tünel, 30 adet köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapacaklarını ifade etti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımına büyük önem verdiklerini vurgulayan Arslan, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün süreçlerini başlattık, bu sene içinde ihaleye çıkacağız ve 18 Mart 2017'de ilk kazmayı vuracağız. Köprünün tek fonksiyonu sadece Gelibolu'dan Lapseki'ye geçiş sağlamak değil. O köprü, Avrupa'dan gelen, Ege'ye ve Batı Akdeniz'e inecek yük hareketinin İstanbul'a girmeden hemen inebilmesini, seyahat süresinin çok kısalmasını sağlayacak." diye konuştu.

Köprünün, bölgedeki vatandaşların yaşam standardını da yükselteceğini belirten Arslan, bölgedeki ticaret ve ekonominin büyümesine de katkı sağlayacağını kaydetti. Arslan, "İşte bu öneminden dolayı bir an önce bu projeyi başlatmak istiyoruz." dedi.

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GELİBOLU-LAPSEKİ ARASINDA YAPILACAK"

Arslan, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir-Savaştepe Otoyolu'nun ilk etabı olan Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale bağlantısını sağlayacak olan yaklaşık 100 kilometrelik kısmı için ihaleye çıkılacağını yineleyerek, şunları kaydetti:

"Projenin en zorlu ayağı olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili güzergahın üzerinde çalıştık ve bu çalışmaları da tamamladık. Köprü, Gelibolu ile Lapseki arasında yapılacak. 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün de dahil olduğu otoyolu, YİD modeliyle yapmak için Yüksek Planlama Kurulu kararı alındı. İhale çalışmalarına başladık ve bu ay sonuna kadar ihale ilanına çıkacağız. 2017 yılı Ocak ayında ise teklifleri alacağız. Otoyolun tamamının yapım süresini 5 yıl olarak planlıyoruz. Projenin kalbi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımını da 18 Mart 2017'de başlatmayı hedefliyoruz."