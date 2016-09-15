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ini itiraf etti!

’nin Ankara Büyükelçisi kendisine yönelik yoğun eleştiriler sonrasında gizlice gerçekleştirdiği ini kabul etmek zorunda kaldı.

John Bass Artvin ziyaretini itiraf etti!
'nin Ankara Büyükelçisi , tartışılan ine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.



Eşi ile birlikte sivil plakalı bir araç ile Artvin'e giden ve bu ziyareti çok tartışılan ABD Büyükelçisi John Bass, eşi ile birlikte Hatila Cam Terasında çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.



Artvin ziyaretinde bölge halkı ile HES'ler ile ilgili görüştüğü iddia edilen John Bass'ın ziyareti, Artvin'de de büyük yankı uyandırmış, Büyükelçiye karşı bir tepki oluşmuştu. Ayrıca, Büyükelçi Bass'ın bazı belediyelere kayyum atanmasına ilişkin açıklaması da Türkiye kamuoyunda büyük tepki görmüştü.
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  • 15 Eylül 2016, Perşembe 23:06
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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nizam nizam

muhakkak korudugu bir fetocuyla gorusmeye gitmisdir.baska ne olabilir

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evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 02:26
Osman Osman

Bu kalkisma sirasindada istanbulda olmadigi iddia etmis sonrada bir askerle kameralara zakalanmisti. Bu adam hala nasil turkiyede durabiliyor yada izin veriliyor anlamak mumkun degil.

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evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 02:18
Mehmetcik Mehmetcik

Minareyi çalan kılıfı hazırlar usta....
biz yemedik yiyen yedi...

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evet5
hayır0
cevapla 16.09.2016 01:03
zeko zeko

bastırın defolsun bu conı ajan gıbı çalışıyor.

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evet6
hayır0
cevapla 16.09.2016 00:37
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