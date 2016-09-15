John Bass Artvin ziyaretini itiraf etti!

Eşi ile birlikte sivil plakalı bir araç ile Artvin'e giden ve bu ziyareti çok tartışılan ABD Büyükelçisi John Bass, eşi ile birlikte Hatila Cam Terasında çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
Artvin ziyaretinde bölge halkı ile HES'ler ile ilgili görüştüğü iddia edilen John Bass'ın ziyareti, Artvin'de de büyük yankı uyandırmış, Büyükelçiye karşı bir tepki oluşmuştu. Ayrıca, Büyükelçi Bass'ın bazı belediyelere kayyum atanmasına ilişkin açıklaması da Türkiye kamuoyunda büyük tepki görmüştü.
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muhakkak korudugu bir fetocuyla gorusmeye gitmisdir.baska ne olabilir
Bu kalkisma sirasindada istanbulda olmadigi iddia etmis sonrada bir askerle kameralara zakalanmisti. Bu adam hala nasil turkiyede durabiliyor yada izin veriliyor anlamak mumkun degil.
Minareyi çalan kılıfı hazırlar usta....
biz yemedik yiyen yedi...
bastırın defolsun bu conı ajan gıbı çalışıyor.
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