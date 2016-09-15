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Doğubayazıt'ta kalleş !

'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri sınırları arasında bulunan 'nın Gökçebulak köyü mevkisindeki noktalarına 'lı teröristlerce düzenlenen da 7 korucu, 2 ve bir emekli köy korucusu oldu, 3 asker ve 2 vatandaş yaralandı.

Doğubayazıtta kalleş saldırı!

Valiliğinden yapılan açıklamada, 'nın Gökçebulak köyü mevkisindeki noktalarına 'lı teröristlerce düzenlenen nın ardından çatışma çıktığı bildirildi.

Hava destekli operasyonun başlatıldığı bölgedeki çatışmada 7 köy korucusu ve bir uzman çavuşun olduğu bilgisi verilen açıklamada, 4 ve 2 vatandaşın yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, tespit edilen hedeflere topçu atışı yapıldığı ve ların Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bu arada, yaralı askerlerden birinin hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olduğu öğrenildi.

EMEKLİ KÖY KORUCUSU DA ŞEHİT EDİLDİ
Valilikten, çatışma bölgesinde bir vatandaşa ait cesedi görerek yardım için olay yerine giden emekli köy korucusunun aracına teröristler tarafından el yapımı bombayla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Emekli korucunun saldırıda şehit olduğu belirtilerek, bölgede teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü vurgulandı.
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  • 15 Eylül 2016, Perşembe 23:35
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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tuzak tuzak

karşılığı kat kat fazlasıyla verilmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 11:05
Hasan Hasan

Allah ölenlere rahmet yaralılara şifa versin.Bu eşkiyaları tez zamanda kahretsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 15.09.2016 23:52
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