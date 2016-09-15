Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Tendürek Dağı'nın Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının ardından çatışma çıktığı bildirildi.

Hava destekli operasyonun başlatıldığı bölgedeki çatışmada 7 köy korucusu ve bir uzman çavuşun şehit olduğu bilgisi verilen açıklamada, 4 asker ve 2 vatandaşın yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, tespit edilen hedeflere topçu atışı yapıldığı ve yaralıların Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bu arada, yaralı askerlerden birinin hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olduğu öğrenildi.

EMEKLİ KÖY KORUCUSU DA ŞEHİT EDİLDİ

Valilikten, çatışma bölgesinde bir vatandaşa ait cesedi görerek yardım için olay yerine giden emekli köy korucusunun aracına teröristler tarafından el yapımı bombayla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Emekli korucunun saldırıda şehit olduğu belirtilerek, bölgede teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü vurgulandı.