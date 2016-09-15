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'den şaka gibi açıklama!

Pentagon Sözcüsü , Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 'nin bayrağı asılmasıyla ilgili haberleri görmediğini söyledi.

ABDden şaka gibi açıklama!

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü , Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK'nın Suriye uzantısı 'nin çok sayıda militanının bulunduğu binaya ABD bayrağı asılmasıyla ilgilihaberleri görmediğini ancak "böyle bir şey varsa bunu ortaklarıyla konuşacaklarını" söyledi.

Peter Cook, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PYD militanlarının bulunduğu yerlere Amerikan bayrağı asılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Konuyla ilgili haberleri görmediğini belirten Cook, "Ancak daha önce de ortaklarımıza kendi kendilerine Amerikan bayrağı asmamaları çağrısı yapacağımızı söylemiştik" diye konuştu. Cook, "Son olayı bilmiyorum ama böyle bir şey varsa bunu konuşacağız." ifadesini kullandı.

Basın toplantısından sonra AA muhabirine konuşan bir başka Pentagon yetkilisi de"Konuya bakıyoruz" ifadesini kullandı.

Terör örgütü PYD'nin mevzilerinin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin Mumbatıh bölgesinde 3 noktaya asılan ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyordu.

Suriye'de 2 Eylül'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu Rafi köyünde de çevreye ABD bayrakları asılmıştı. Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin ABD bayrağını "kalkan" olarak kullandığını belirtmişti.
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  • 15 Eylül 2016, Perşembe 23:22
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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halil halil

hersey apacik ortada , amerika ne yaptigini saklamiyor zaten

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evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 16:27
tuzak tuzak

o bez parçalarının olduğu her yer vurulmalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 11:43
deli balta deli balta

hey benim güzel memleketim adamlar resmen bize basın diyorda bizim siyasiler anlamıyor anlamayana davul zurna az

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 16.09.2016 01:09
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