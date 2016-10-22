Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek yönetimi, Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesine yönelik projelerle ilgili olarak yetki aldı.

Maslak'ta bulunan UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'de saat 10.00'da başlayan kongrede kulüp başkanı Dursun Özbek ve emlak değerleme komisyonunun sunumunun ardından üyelerin görüşleri alındı. Yaklaşık 7 saat süren kongrede birçok üye gündeme dair olumlu ve olumsuz görüşlerini aktardı.

Görüşmeler bölümünden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde katılımcıların çok büyük kısmı Dursun Özbek yönetimine yetki verdi. Kongreye katılan bin 600'ün üstündeki üyenin 47'si hayır oyu kullandı.

Kapanış konuşmasını yapan Dursun Özbek, "Şahsıma ve yönetim kuruluna gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum. Gözünüz geride kalmasın. Emanetiniz başımızın üstündedir. Kendi mallarımın üzerinde tutacağım, bunu bilin." diye konuştu.

Öte yandan genel kurulun sonunda, yönetimin yetki talebine "hayır" oyu kullanacağını açıklayan Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ile kulüp başkanı Özbek'in, bir süre konuştuktan sonra tokalaşarak ayrılmaları dikkati çekti.