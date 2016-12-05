Türkiye Emekliler Derneği, emeklileri bütçelerine uygun fiyat ve ödeme planıyla ev sahibi yapmak için harekete geçti. DenizBank’la anlaşma yapıldı. İlk etapta İstanbul, Ankara ve Bursa’da 500 konut inşa edilecek
Emeklileri ev sahibi yapmak için düğmeye basan Türkiye Emekliler Derneği(TÜED), bu kapsamda DenizBank ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayla ilk etapta İstanbul, Ankara ve Bursa'da emekliler için toplam 500 konutun inşası planlanıyor. TÜED BaşkanıKazım Ergün, DenizBank ile imzaladıkları işbirliği anlaşmasıyla en yoğun talebin olduğu iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında emeklilere yönelik konut projelerine başlayacaklarını aktardı. "İlk etapta İstanbul, Ankara ve Bursa'da emekliler için toplam 500 konut inşa etmeyi planlıyoruz" diyen Ergün, yüzme havuzu, açık ve kapalı otopark alanı ile sosyal imkanlara sahip konutların projelerinin emeklilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çizildiğini ifade etti. Ergün, şöyle konuştu: "Projelerin hayata geçirilmesi doğrultusunda ciddi mesafeler aldık. Bu ay içinde Bursa,gelecek ay İstanbul, ilerleyen aylarda ise Ankara'daki projenin temelini atacağız. Emeklilerin bütçelerine uygun fiyat ve ödeme planı dahilinde bu işbirliğini 81 ilde hayata geçireceğiz. Projelerimizin adı 'Denizkent' olacak. TÜEDve DenizBank güvencesindeki Denizkent, kısa sürede önemli bir marka olacak."
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