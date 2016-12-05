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’den İstanbulluya yeni

TOKİ’den İstanbulluya yeni çarşı
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (), İstanbul'daki Rami Kışlası'nda 1986'dan bu yana geçici olarak faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı için Batı Resneli Bölgesi'nde modern bir inşa edecek. Yılbaşından sonra inşaatına başlanacak çarşı, 2 yıl içinde bitirilecek. TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Bölgede 320 bin metrekare arsa üzerine esnafın talebine istinaden çağdaş ve modern bir çarşı projesi geliştirdik" dedi. Turan, projenin ikinci ayağının da Rami Kışlası'nın tarihsel kimliğinin korunması, yaşatılması, tarihi ve kültürel özelliklerine uygun müze ve kütüphane gibi halkın istifadesine sunulmasının önünün açılması olduğunu kaydetti.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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