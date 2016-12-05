TOKİ’den İstanbulluya yeni çarşı

Başbakanlık Toplu Konutİdaresi (TOKİ), İstanbul'daki RamiKışlası'nda 1986'dan bu yana geçiciolarak faaliyet gösteren RamiGıda Toptancıları Hali esnafı içinKayabaşı Batı Resneli Bölgesi'ndemodern bir çarşı inşa edecek.Yılbaşından sonra inşaatına başlanacakçarşı, 2 yıl içinde bitirilecek. TOKİBaşkanı Ergün Turan, "Bölgede 320bin metrekare arsa üzerine esnafıntalebine istinaden çağdaş ve modernbir çarşı projesi geliştirdik" dedi.Turan, projenin ikinci ayağının daRami Kışlası'nın tarihsel kimliğininkorunması, yaşatılması, tarihi vekültürel özelliklerine uygun müze vekütüphane gibi halkın istifadesinesunulmasının önünün açılmasıolduğunu kaydetti.
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