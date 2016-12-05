Serveti 3.7 milyar $

ABD'de başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralmaya hazırlanan Donald Trump'ın serveti hesaplandı. Forbes, Trump'ın servetini 1 yıl öncesine göre 800 milyon dolarlık gerilemeyle 3.7 milyar dolar olarak belirledi. Ancak Trump, servetindeki bu gerilemeye rağmen, ABD'nin en zengin başkanı olacak. Forbes'un incelediği 28 varlık ya da varlık sınıfından 18'i değer kaybetti. Bunların arasında Trump Tower,40 Wall Street ve Palm Beach'teki denize nazır özel kulübü de var. Değerlenen varlıkları arasında ise San Francisco'nın en yüksek ikinci binası 555 California Street bulunuyor.
AŞK YUVASI 150 MİLYON Donald Trump'ın Palm Beach'teki özel kulübü Mar-a-Lago'nun net değeri 150 milyon dolar. Forbes'a göre, burasının değeri 2015'e göre 50 milyon dolar düştü. 126 odalı bu malikaneyi 1985'te 5 milyon dolara alan Trump, 10 yıl sonra burayı özel bir kulübe dönüştürdü. Donald Trump, eşi Melania ile evlilik törenini de bu mekanda yapmıştı.
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