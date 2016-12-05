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Şehir hastanesi dönemi başlıyor

Şehir hastanesi dönemi başlıyor
Recep Akdağ, "Türkiye'nin ilk şehir hastanesini 1 ay içinde açıyoruz" dedi, sağlıkta dönüşümde yeni bir döneme gireceklerini ve bu kapsamda sağlıklı yaşam merkezleri kuracaklarını söyledi. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Akdağ, "Şehir hastaneleri dünya için örnek projeler. Mersin, mükemmel başlangıç" diye konuştu. Akdağ, "Cumhurbaşkanımız'ın rüya projeleri olarak ifade edebileceğim şehir hastaneleri, Türkiye'de sağlık hizmetleri açısından devletin yaptığı, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği hastanecilik hizmetlerinde yeni bir dönemecin, önemli bir dönüşümün başlangıcı olacak" dedi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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