Şehir hastanesi dönemi başlıyor

Sağlık Bakanı RecepAkdağ, "Türkiye'nin ilkşehir hastanesini 1 ayiçinde açıyoruz" dedi,sağlıkta dönüşümde yenibir döneme gireceklerini vebu kapsamda sağlıklı yaşammerkezleri kuracaklarınısöyledi. Türkiye'nin ilk şehirhastanesi Mersin ŞehirHastanesi'nde incelemelerde bulunanAkdağ, "Şehir hastaneleri dünya için örnekprojeler. Mersin, mükemmel başlangıç" diyekonuştu. Akdağ, "Cumhurbaşkanımız'ınrüya projeleri olarak ifade edebileceğimşehir hastaneleri, Türkiye'de sağlıkhizmetleri açısından devletin yaptığı,Sağlık Bakanlığı'nın verdiği hastanecilikhizmetlerinde yeni bir dönemecin, önemlibir dönüşümün başlangıcı olacak" dedi.
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