Esnaftan tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Doları bozdurun, Türk Lirası’na çevirin’ çağrısına, halk tam destek verdi. Vatandaşlar döviz bürolarına akın ederken, esnaf da makbuzu ile gelenlere yemekten çaya, tıraşa kadar ücretsiz pek çok hizmet veriyor
Türk Lirası kampanyası çığ gibi büyüyor. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın 'Doları bozdurup Türk Lirası'na çevirin' çağrısına vatandaştan büyük destek geldi. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar döviz bürolarına akın etti. Döviz bozduran vatandaşlar için esnaf da ilginç kampanyalar düzenlemeye başladı. Pek çok esnaf makbuzuyla gelen vatandaşlara çeşitli hizmetleri ücretsiz veriyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kıraathane işleten Ahmet Karakoç, dolar bozdurup Türk Lirası'na çevirene tüm gün çayın bedava olacağını belirtti. Bingöl'de bazı esnaf da dolar bozdurma makbuzunu getiren vatandaşlara bedava kahvaltı ve bir haftaboyunca ücretsiz ekmek vereceğini duyurdu. Bilecik'teki lokanta işletmecisi Yüksel Yıldırım ise 500 dolar veya euro bozdurup fişiyle gelen vatandaşlara ücretsiz yemek vereceğini ilan etti. Malatya'da bir berber döviz bozdurduğunu gösteren makbuzlagelen müşterilerini ücretsiz tıraşetmeye başladı.
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