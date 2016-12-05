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Esnaftan tam destek

Erdoğan’ın ‘ı bozdurun, ’na çevirin’ sına, halk tam destek verdi. Vatandaşlar bürolarına akın ederken, esnaf da makbuzu ile gelenlere yemekten çaya, tıraşa kadar ücretsiz pek çok hizmet veriyor

Esnaftan tam destek
Türk Lirası sı çığ gibi büyüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ı bozdurup 'na çevirin' sına vatandaştan büyük destek geldi. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar bürolarına akın etti. Döviz bozduran vatandaşlar için esnaf da ilginç kampanyalar düzenlemeye başladı. Pek çok esnaf makbuzuyla gelen vatandaşlara çeşitli hizmetleri ücretsiz veriyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kıraathane işleten Ahmet Karakoç, dolar bozdurup Türk Lirası'na çevirene tüm gün çayın bedava olacağını belirtti. Bingöl'de bazı esnaf da dolar bozdurma makbuzunu getiren vatandaşlara bedava kahvaltı ve bir hafta boyunca ücretsiz ekmek vereceğini duyurdu. Bilecik'teki lokanta işletmecisi Yüksel Yıldırım ise 500 dolar veya bozdurup fişiyle gelen vatandaşlara ücretsiz yemek vereceğini ilan etti. Malatya'da bir berber döviz bozdurduğunu gösteren makbuzla gelen müşterilerini ücretsiz tıraş etmeye başladı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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