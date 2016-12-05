Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, başkanlığın hac ve umre ücretlerinin Türk lirası olarak tahsil edilmesine yönelik geniş kapsamlı çalışmasını tamamladığı belirtildi.
Açıklamada, "Buna göre Başkanlığımız 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren hac ve umre ücretlerinin Türk lirası üzerinden tahsil edilmesine karar vermiştir." bilgisi verildi.
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