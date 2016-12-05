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'a bir tokat da Diyanet'ten!

, hac ve umre ücretlerini Türk lirası üzerinden tahsil edilmesine karar verdi.

Dolara bir tokat daha!

ndan yapılan açıklamada, başkanlığın hac ve umre ücretlerinin Türk lirası olarak tahsil edilmesine yönelik geniş kapsamlı çalışmasını tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, "Buna göre Başkanlığımız 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren hac ve umre ücretlerinin Türk lirası üzerinden tahsil edilmesine karar vermiştir." bilgisi verildi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi 12:45
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