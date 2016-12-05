Çifte emeklilik için tarih tamam

Çalışanların emeklilikte ikinci maaş almasını teşvik edecek sistem için geri sayım başladı. 45 yaş altı ücretli çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımına ilişkin düzenleme, 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Ancak uygulama tüm işyerlerinde aynı anda başlamayacak, kademeli geçiş olacak. Başbakan Yardımcısı MehmetŞimşek, bu tarihleri açıkladı. BES'e otomatik katılımda kademeli geçişi öngören Bakanlar Kurulu kararının imzaya açıldığını belirten Şimşek, şu bilgileri aktardı: "Düzenlemeye göre ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1Ocak 2017'de, memurlar ve 250-bin çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan2017'de sisteme geçecek. 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz2017'de, mahalli idareler ve KİT'ler ise 1 Ocak 2018'den itibaren sisteme dahil olacak. 10-49 çalışanı olan işyerleri 1 Temmuz 2018, 5-9 çalışanı olanlar da 1 Ocak 2019'dan itibaren sisteme girebilecek. Bu şekilde mevcut durumda 14milyonun üzerinde çalışanımız sisteme dahil olacak." Şimşek, çalışanlar tarafından ödenecek katkı payı tutarının, prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutar olacağını belirterek, "İsteğe göre artırılabilecek söz konusu tutar, çalışana ödenecek ücretten işverence kesilerek emeklilik şirketine aktarılacak ve katkı payları çalışanın seçtiği fonlarda yatırıma yönlendirilecek" dedi. Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına yüzde 25 devlet katkısı teşviği verileceğine işaret eden Şimşek, 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam edenlere ek olarak bin lira devlet katkısı sağlanacağını söyledi. Şimşek, emeklilik halinde, hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortası ile almayı tercih edenlere birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkısı verileceğini kaydetti.
KADEMELİ GEÇİŞ OLACAK
1 Ocak 2017: Bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör
1 Nisan 2017: Memurlar ve 250-bin çalışanı bulunan özel sektör
1 Temmuz 2017: 100 ile 249 çalışanı olan özel sektör
1 Ocak 2018: Mahalli idareler ve KİT'ler
1 Temmuz 2018: 10-49 çalışanı olan işyerleri
1 Ocak 2019: 5-9 çalışanı olan işyerleri
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